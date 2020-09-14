MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Yunan medyası duyurdu: Batı Trakya'da ABD ile Yunanistan'dan ortak tatbikat
ABONE OL
14.09.2020 - 13:16 | | DHA

Yunan medyası duyurdu: Batı Trakya'da ABD ile Yunanistan'dan ortak tatbikat

Yunan basını flaş gelişme olarak duyurduğu haberinde "ABD'ye ait Abrams tankları ile Yunan ordusuna ait Leopard tanklarının Batı Trakya'da İskeçe Kayalar'da ortak tatbikat yapacağını açıkladı.

Yunan medyası duyurdu: Batı Trakya'da ABD ile Yunanistan'dan ortak tatbikat

Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Yunanistan, Batı Trakya'da bu kez de ABD ile ortak tatbikat yapma kararı aldı. Yunanistan basının flaş gelişme olarak duyurduğu haberde, Yunanistan ile ABD’nin Batı Trakya'da Türklerin yoğun olduğu İskeçe Kayalar'da (Petrohori) bölgesinde 14-18 Eylül 2020 tarihleri arasında ortak tatbikat yapacağını açıklandı.

BATI TRAKYA'DA ABD İLE İLK TATBİKAT

Öte yandan, Batı Trakya’da ilk kez ABD ordusuna ait tankların Yunan ordusuna ile ortak tatbikat gerçekleştireceği de ifade edildi. Yunan medyasının haberine göre, ortak tatbikatı Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros ile Avrupa kanadında görev yapan ABD’li üst düzey komutanların izleyeceği ifade edildi. Tatbikatı ABD’nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt ve Selanik Başkonsolosu’nun da takip edeceği kaydedildi. Tatbikatta ABD ordusuna ait M1A2 Abrams tankları ve Yunan ordusuna ait LEO2HEL ile LEO2A4 tankları hareket halinde sabit hedeflere yönelik atışlar gerçekleştireceği kaydedildi.

    Son dakika... Didim Belediye Başkanı'na tecavüz suçlamasında müfettişler incelemesini tamamladıİçişleri Bakanlığı tarafından Aydın'ın Didim Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Deniz Atabey ile başkan yardımcısı Ö.G., meclis üyeleri A.Ç. ve Ö.Ç.'nin iş talebiyle belediyeye başvuran bir kadına iş vaadiyle cinsel saldırıda bulundukları ve bunu kameraya aldıkları iddiaları üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı. Tecavüze uğradığını iddia eden S.T.'nin müfettişlere verdiği ifadede, cinsel saldırının kayda alındığını ve bu görüntüleri oğluna gösterilmekle tehdit edildiğini söylediği öğrenildi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika! 21 ilde FETÖ operasyonu! 76 adrese baskın

    Son dakika! 21 ilde FETÖ operasyonu! 76 adrese baskın

    Milyonlar bekliyordu ilk adım geldi! Faiz indirimi, taksit ve...

    Milyonlar bekliyordu ilk adım geldi! Faiz indirimi, taksit ve...

    Zatürre ve grip aşısı Koronadan korur mu?

    Zatürre ve grip aşısı Koronadan korur mu?

    Son dakika... Harem Otogarı'ndaki olayda polislerin ifadeleri ortaya çıktı!

    Son dakika... Harem Otogarı'ndaki olayda polislerin ifadeleri ortaya çıktı!

    Sıradaki Haber