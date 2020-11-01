Yunanistan’dan ‘zeytin dalı’

Deprem sonrası Yunanistan’ın ortaya koyduğu olumlu yaklaşım, akıllara ikili ilişkileri yumuşatan 1999 Gölcük depremini getirdi. 1990’ların sonunda Türkiye-Yunanistan arasında yine gergin olan ilişkiler, 1999 Gölcük depremi sonrasında, dönemin Dışişleri Bakanı İsmail Cem ve Yunan mevkidaşı Yorgo Papandreu’nun ılımlı politikalarıyla normalleşme sürecini başlatmıştı.

Ege ve Doğu Akdeniz’de gerilimin tırmandığı son dönemde, Yunanistan’ın İzmir depreminin hemen ardından yardım ve destek mesajı göndermesi Ankara tarafından olumlu algılandı. Yunanistan’ın bu adımı, 61. istikşafi görüşmeler öncesi zeytindalı olarak değerlendirildi.