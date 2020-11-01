01.11.2020 - 07:00 | | ECEM TOPLAR Ankara
Yunanistan’dan ‘zeytin dalı’
İzmir Seferihisar’daki depremin ardından Türkiye ile Yunanistan arasında dikkat çeken telefon trafiği yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kriyakos Miçotakis ile görüşürken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Yunanlı mevkidaşı Nikos Dendias ile iki kez telefon görüşmesi yaptı.
ECEM TOPLAR Ankara
Deprem sonrası Yunanistan’ın ortaya koyduğu olumlu yaklaşım, akıllara ikili ilişkileri yumuşatan 1999 Gölcük depremini getirdi. 1990’ların sonunda Türkiye-Yunanistan arasında yine gergin olan ilişkiler, 1999 Gölcük depremi sonrasında, dönemin Dışişleri Bakanı İsmail Cem ve Yunan mevkidaşı Yorgo Papandreu’nun ılımlı politikalarıyla normalleşme sürecini başlatmıştı.
Ege ve Doğu Akdeniz’de gerilimin tırmandığı son dönemde, Yunanistan’ın İzmir depreminin hemen ardından yardım ve destek mesajı göndermesi Ankara tarafından olumlu algılandı. Yunanistan’ın bu adımı, 61. istikşafi görüşmeler öncesi zeytindalı olarak değerlendirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan afet bölgesindeCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere İzmir'e geldi. Erdoğan AFAD Koordinasyon Merkezinde bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Nerede rezerv alan var bu çalışmaları yapıp rezerv alanlara göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız süratle adımları atacak." ifadelerini kullandı.