15 dakikası 9.5 lira

İzmir Büyükşehir Belediyesi, akıllı telefonlara indirilen bir uygulamayla çalışan ve dakikalık araç kiralama fırsatı sunan ‘Moov by Garenta Araç Paylaşım Modeli’ni 200 araçla hizmete aldı. Uygulayıcı Garenta firması ile İzmir Büyükşehir Belediyesi İZELMAN Genel Müdürlüğü’nün çözüm ortaklığıyla hayata geçirilen sistem, Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi’nde, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız’ın katılımlarıyla basına tanıtıldı.

‘Otopark talebi azalacak’

İzmir’de paylaşım ekonomisini hayata geçirmek için çalıştıklarını söyleyen Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, “Son beş yıldır tüm dünyada yeni bir trendin yükselişini görüyoruz. Binlerce yıldır süregelen ve ‘sahip olma’ üzerine kurulu ekonomik modelin yerini ‘birlikte kullanım’, ‘paylaşım’, ‘eş sahiplik’ kavramları üzerine kurulu ‘paylaşım ekonomisi’ modeli alıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, ‘İzmir Akıllı Paylaşım’ adlı platform aracılığıyla tüm aktörleri bu yeni ekonominin parçası olmaya davet ediyor” dedi.

Garenta’yla işbirliği içinde yaşama geçirdikleri araç paylaşım sisteminin İzmir Akıllı Paylaşım anlayışına uygun olduğunu, bu anlayışı bisiklet paylaşım sistemi BİSİM’de de uyguladıklarını vurgula yan Tunç Soyer sözlerini şöyle tamamladı:

“Akıllı paylaşım” sisteminde araba ve bisikletlerin paylaşılmasıyla; İzmir’de trafik sıkışıklığı, hava kirliliği ve otopark talebi azalacak. Açık ve yeşil alan olarak kullanılması gereken otopark alanları, sosyal donatı alanlarına dönüşecek. Böylece ayrıca araç sahibi olmayanlar için ulaşımda kolaylık sağlanmış olacak.”

ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız da, şunları vurguladı: “Akıllı telefonlara indirilen uygulama ile dakikalık kiralama yapılıyor. Kısaca, ‘aracı istediğin yerden al, ihtiyacın kadar kullan, istediğin yere bırak’ olarak özetleyebiliriz. Kiralama yapacağınız zaman uygulamayı açıyorsunuz, size en yakın araçları uygulama üzerinden 15’er dakikalık periyotlar halinde, 9,5 TL’den başlayan fiyatlarla kiralıyorsunuz. Her 15 dakikalık kiralamanıza 5 kilometrelik yakıt ve sigorta dahil. Aracın kapılarını uygulama üzerinden açıyorsunuz, anahtarı torpidodan alıyorsunuz ve kullanmaya başlıyorsunuz. Her şey dijital, her şey sadece birkaç tık. Bugün, 1 paylaşımlı aracın tercih edilmesi 10 aracın trafikten çıkması anlamına geliyor.”