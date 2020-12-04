16 yıl önce işe aldığı işçileri konuk etti

Torbalı Belediyesi Başkanı İsmail Uygur, Dünya Engelliler Günü’nde zihinsel engeli bulunan işçilerin bazılarını makamında ağırladı. 16 yıl önce Başkan Uygur’un kendilerine kadro açtığını belirten Mustafa Uğur, “Şimdi emekliliğe hak kazandım ve emekli oldum” dedi. Uygur da, en büyük engelin sevgisizlik olduğunu ifade etti.