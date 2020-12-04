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    HaberlerEge Haberleri 16 yıl önce işe aldığı işçileri konuk etti
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    04.12.2020 - 07:00 |

    16 yıl önce işe aldığı işçileri konuk etti

    Torbalı Belediyesi Başkanı İsmail Uygur, Dünya Engelliler Günü’nde zihinsel engeli bulunan işçilerin bazılarını makamında ağırladı.

    16 yıl önce işe aldığı işçileri konuk etti

    Torbalı Belediyesi Başkanı İsmail Uygur, Dünya Engelliler Günü’nde zihinsel engeli bulunan işçilerin bazılarını makamında ağırladı. 16 yıl önce Başkan Uygur’un kendilerine kadro açtığını belirten Mustafa Uğur, “Şimdi emekliliğe hak kazandım ve emekli oldum” dedi. Uygur da, en büyük engelin sevgisizlik olduğunu ifade etti.

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