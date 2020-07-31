300 miniğe bayramlık

Edremit Belediyesi, Kurban Bayramı’nda ihtiyaç sahibi çocukları unutmadı, bayramlık giysi hediyesiyle yüzleri güldürdü. Mahalle muhtarlarıyla işbirliği içerisinde tespit edilen ihtiyaç sahibi çocuklar için hazırlanan 300 parça giysi, ailelere teslim edildi. “Bayram sabahı çocuklarımızın mutluluğu bizim mutluluğumuz olacak” diyen Başkan Selam Hasan Arslan, bayramı şu ifadelerle kutladı:



‘Gönül birlikteliği’



“Birbirimize yeniden sarılabildiğimiz mutlu bayramlar diliyorum. Her türlü farklılığı bir kenara bırakıp salgın nedeniyle fiziki olarak birbirimize sarılmadan, gönül birlikteliğiyle kenetlenelim. Sağlık, mutluluk ve huzurla birbirimize yeniden kavuşacağımız nice bayramlar dileği ile tüm halkımızın ve İslam âleminin Kurban Bayramı’nı kutluyorum.”

Edremit’te kurbanlık satış yerleri, kurban kesim yerleri ve kabristanlıkların bakımına kadar tüm hazırlıkların eksiksiz yapıldığını sözlerine ekleyen Arslan, “Hemşehrilerimizin huzurlu bir bayram geçirmeleri için nöbetçi ekiplerin görev başında olacak” dedi.