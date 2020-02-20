20.02.2020 - 07:00 |
8 Mart etkinlikleri için çalışmalar başladı
CHP Milas İlçe Kadın Kolları Başkanı Berrin Naz ve Yönetim Kurulu, Belediye Başkanı Muhammet Tokat’ı ziyaret etti.
CHP Milas İlçe Kadın Kolları Başkanı Berrin Naz ve Yönetim Kurulu, Belediye Başkanı Muhammet Tokat’ı ziyaret etti. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliklerinin gündeme geldiği görüşmede, kadın kollarının 7 Mart’ta keşkek pilav dağıtımı, söyleşiler ve folklor gösterileri düzenleyeceği belirtildi. 8 Mart’ta gazeteci Fatih Portakal’ı ağırlayacaklarını belirten Tokat ise, “Siyasi nutuk dönemi bitti, insanlara dokunmak, kapı çalıp hal hatır sormak gerek” dedi.
Osman Kavala, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandıGezi Parkı olaylarına ilişkin davada dün beraat kararıyla birlikte tahliye olan ve hakkında başka soruşturmadan gözaltı kararı verilen Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.
Mezarlıkta bulunan 'Fındık' okulun maskotu olduTokat'ın Turhal ilçesinde mezarlıkta bulunan ve 'Fındık' adı verilen yavru köpek, 37 öğrencili Kayacık Köyü Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu'nun maskotu oldu. Okulun bahçesinde yapılan kulübede yaşayan ve forma giydirilen Fındık, zaman zaman derslere de katılırken, öğrencilere keyifli zamanlar geçiriyor.