8 Mart etkinlikleri için çalışmalar başladı

CHP Milas İlçe Kadın Kolları Başkanı Berrin Naz ve Yönetim Kurulu, Belediye Başkanı Muhammet Tokat’ı ziyaret etti. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliklerinin gündeme geldiği görüşmede, kadın kollarının 7 Mart’ta keşkek pilav dağıtımı, söyleşiler ve folklor gösterileri düzenleyeceği belirtildi. 8 Mart’ta gazeteci Fatih Portakal’ı ağırlayacaklarını belirten Tokat ise, “Siyasi nutuk dönemi bitti, insanlara dokunmak, kapı çalıp hal hatır sormak gerek” dedi.