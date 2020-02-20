BİST119.1960EURO6,57-0,07USD6,090,02ALTIN315,020,73
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri 8 Mart etkinlikleri için çalışmalar başladı
    ABONE OL
    20.02.2020 - 07:00 |

    8 Mart etkinlikleri için çalışmalar başladı

    CHP Milas İlçe Kadın Kolları Başkanı Berrin Naz ve Yönetim Kurulu, Belediye Başkanı Muhammet Tokat’ı ziyaret etti.

    8 Mart etkinlikleri için çalışmalar başladı

    CHP Milas İlçe Kadın Kolları Başkanı Berrin Naz ve Yönetim Kurulu, Belediye Başkanı Muhammet Tokat’ı ziyaret etti. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliklerinin gündeme geldiği görüşmede, kadın kollarının 7 Mart’ta keşkek pilav dağıtımı, söyleşiler ve folklor gösterileri düzenleyeceği belirtildi. 8 Mart’ta gazeteci Fatih Portakal’ı ağırlayacaklarını belirten Tokat ise, “Siyasi nutuk dönemi bitti, insanlara dokunmak, kapı çalıp hal hatır sormak gerek” dedi.

    Osman Kavala, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandıGezi Parkı olaylarına ilişkin davada dün beraat kararıyla birlikte tahliye olan ve hakkında başka soruşturmadan gözaltı kararı verilen Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.
    daha fazla video için
    Mezarlıkta bulunan 'Fındık' okulun maskotu olduTokat'ın Turhal ilçesinde mezarlıkta bulunan ve 'Fındık' adı verilen yavru köpek, 37 öğrencili Kayacık Köyü Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu'nun maskotu oldu. Okulun bahçesinde yapılan kulübede yaşayan ve forma giydirilen Fındık, zaman zaman derslere de katılırken, öğrencilere keyifli zamanlar geçiriyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    TOKİ kura çekiliş tarihleri şehir şehir açıklandı! 2020 TOKİ kuraları hangi ilde hangi tarihte çekilecek?

    TOKİ kura çekiliş tarihleri şehir şehir açıklandı! 2020 TOKİ kuraları hangi ilde hangi tarihte çekilecek?

    Karar çıktı artık zorunlu! Memur işçi milyonları ilgilendiriyor

    Karar çıktı artık zorunlu! Memur işçi milyonları ilgilendiriyor

    75 aile hapishanede yatıyor!

    75 aile hapishanede yatıyor!

    İşte konaklama vergisi detayları

    İşte konaklama vergisi detayları

    Sıradaki Haber