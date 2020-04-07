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    07.04.2020 - 07:00 | | AYBERK GÖKBAK MİLLİYET

    Akhisar benim evim

    Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, yeşil siyahlı takımın başına geçerek ne kadar doğru bir karar verdiğini belirtti. “36 yıllık hocalık kariyerimde, en mutlu olduğum yerlerden birisi demek istemiyorum” diye konuşan Vural, Akigo sevdalılarının gönüllerinde taht kurdu

    Akhisar benim evim

    Yıllar boyunca birçok kulüpte görev alan ve Türk futbolunun sevilen yüzlerinden olan Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, kulübüne olan sevgisini dile getirdi. Vural, “Bu kadar aile gibi hissettiğim ve bu kadar mutlu olduğum kulüp olmadı. Bu mutlulukta, takım ve kulüp yöneticileriyle iyi anlaşmamız, en önemlisi de Akhisar halkının bana kucak açıp desteklemesinin payı büyük. Geldiğim günden bu yana desteklerini esirgemeyen güzel şehrimiz Akhisar’a teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

    ‘Aile gibi kucak açtılar’

    Vural, koronavirüs sebebiyle tesislerde kaldığı sürece aile ortamının burada da olduğunu ve çok huzurlu olduğunu belirtti. TFF 1. Lig’te ikinci yarının başında takıma getirilen Vural, aldığı sonuçlarla Akhisarspor’u tekrardan lige çıkarma umutlarını yeşertmişti. Yeşil siyahlı ekipte çok kısa bir sürede takıma alışıp her defasında oyuncularından ve takımdan memnun olduğunu dile getiren Vural, şehrinde sevgisini kazanmış durumda. Vural, “Akhisar halkına da çok kısa bir sürede bağlandım. Virüs nedeniyle İstanbul’da evimde kalmak yerine, Akhisar’a gelip tesislerde kalmayı tercih ettim. Burası benim evim gibi oldu” dedi.

    EN YAŞLISI AKİGO

    TFF 1. Lig’de zirve yarışı veren Akhisar, ligin en yaşlı takımı olarak dikkat çekiyor. Süper Lig’e bekleme yapmadan dönebilmek için ligin en tecrübeli futbolcularını kadroya katan Akhisar temsilcisi, 29.3 yaş ortalamasıyla 18 takım arasında en yaşlı ekip konumunda. Akhisarspor’da kadrodaki isimlerden Burhan ve Muhammet Reis 35, Lukac ile Vrsajevic 34, Taha, Ergin ve Bjarnason ise 33 yaşında. Yeşil siyahlı takımı, 67 yaşındaki ligin en tecrübeli teknik adamı Yılmaz Vural çalıştırıyor.

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