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    HaberlerEge Haberleri Akigo, iskeleti koruyacak
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    21.04.2020 - 07:00 |

    Akigo, iskeleti koruyacak

    Akhisarspor’da 28 kişilik kadroda sadece 3 futbolcunun sözleşmeleri sezon sonunda bitecek.

    Akigo, iskeleti koruyacak

    Akhisarspor’da 28 kişilik kadroda sadece 3 futbolcunun sözleşmeleri sezon sonunda bitecek. Yabancı oyuncularının da hepsiyle mukavelesi devam eden yeşil siyahlılarda Ergin Keleş, Eray ve Muhammet Reis’le yönetim lig bitiminde masaya oturacak. Hedefi Süper Lig olarak belirleyen Akigo’da gelecek sezon iskelet kadro büyük ölçüde korunacak. Teknik Direktör Yılmaz Vural, kaliteli bir kadroya sahip olduklarını söyledi. Deneyimli çalıştırıcı, “Tüm takım şampiyonluğa kenetlendi. Koronavirüs salgınını atlatıp yeniden futbola döndüğümüzde zirve yarışının içinde olacağız. Takımıma inanıyorum. Tüm futbolcularım sezonu iple çekiyor” diye konuştu.

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