Akigo’da yaprak dökümü

Geçen sezon Süper Lig’i son hafta ıskalayıp Play Off’ta da yarı finalde elenen Akhisarspor’da transfer yasağının kaldırılıp kaldırılmayacağıyla ilgili belirsizlik sürerken, takımdan kopmalar da devam ediyor. Erhan, Gökhan, Ergin, Muhammet Reis ve son olarak Tolga’nın ayrıldığı yeşil siyahlılarda yıllardır kadronun vazgeçilmezleri olan Aykut Çeviker ve Onur Ayık’la da ipler koptu. Yeşil siyahlı takımda Süper Lig yıllarından beri 5 sezondur aralıksız forma giyip Ziraat Türkiye Kupası ile Süper Kupa kazanarak UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden kadrolarda yer alan iki futbolcu kulübe veda etti.