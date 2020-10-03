Altay, çıkışını sürdürecek

TFF 1. Lig’de geçen hafta evinde Eskişehirspor’u 6-0 yenerek galibiyetle tanışan Altay, bugün Ankara Keçiörengücü’ne konuk olacak. Aktepe Stadı’nda saat 14.00’te başlayacak müsabakayı Mert Güzenge yönetecek. Aktepe Stadı’nın zemininin sentetik çim olması nedeniyle sıkıntılı bir yer olduğunu ifade eden Teknik patron Yücel İldiz, “Rakibin oturmuş bir kadrosu var. Yeni bir takımız, 17-18 yeni oyuncu var. Her ne olursa olsun kazanmak için çalışacağız. Savaşımız son düdüğe kadar sürecek. Milli takım arasından sonra çok daha iyi olacağız” diye konuştu. Öte yandan Altay’dan ayrılan forvet Ergin Keleş, Adanaspor’la 2 yıllık sözleşme imzaladı.