Altekma, kadrosuna Eren Öner’i kattı

Voleybol Efeler Ligi’nde ilk kez mücadele edeceği 2020-21 sezonu öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Tevfik Fikret Lisesi (TFL) Altekma, daha önce anlaşmaya vardığı pasör Eren Öner’le resmi sözleşme imzaladı. 31 yaşındaki voleybolcu yeniden İzmir’e döndüğü için mutlu olduğunu söyledi. Başkan Melih Sebastien Durmuş, Eren’i iyi tanıdıklarını ve takıma faydalı olacağına inandıklarını belirtti.