Alya’ya katarakt ameliyatı

DENİZLİ’de 9 aylık Alya Eslem Ağırcan, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde (PAÜ) yapılan katarakt ameliyatıyla sağlığına kavuştu. Dr. Emine Şeker Ün, “Tüm ciddi sağlık problemlerinde olduğu gibi erken teşhis, bebeklik ve çocukluk katarakt tedavisinde de çok önemlidir. Çünkü görme de yürüme, konuşma gibi beyin tarafından öğrenilebilen bir yetidir. Hayatın ilk 10 yılında herhangi bir sebeple görme duyusunun kesintiye uğraması görme duyusunun az gelişmesiyle sonuçlanabilir ki biz buna göz tembelliği diyoruz. Göz tembelliğinin tedavisi için hayatın ilk 10 yılı çok önemlidir, bu süre geçirilirse tembellik tedavisi maalesef mümkün olamamakta ve tembel olan göz, ömür boyu tembelliğin derecesine göre az görmeye mahkum olmaktadır” dedi.