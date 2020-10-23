MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEge Haberleri Anında müdahale
ABONE OL
23.10.2020 - 07:00 |

Anında müdahale

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) ekipleri, şiddetli sağanak yüzünden yolların kapandığı Kuyucak Dereköy mevkisinde ulaşımın sağlanması için çalışma yaptı.

Anında müdahale

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) ekipleri, şiddetli sağanak yüzünden yolların kapandığı Kuyucak Dereköy mevkisinde ulaşımın sağlanması için çalışma yaptı. Dereköy Muhtarı Aydın Akar, Büyükşehir ekiplerinin her zaman yanlarında olduğunu söyledi.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Akciğer kanserine karşı ‘ortak akıl’

Akciğer kanserine karşı ‘ortak akıl’

Binlerce memur alınacak! İşte o ilanlar...

Binlerce memur alınacak! İşte o ilanlar...

Ankara'nın gündeminde...

Ankara'nın gündeminde...

Bilim ödülü yaşlılığa karşı savaşın oldu

Bilim ödülü yaşlılığa karşı savaşın oldu

Sıradaki Haber