Anında müdahale

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) ekipleri, şiddetli sağanak yüzünden yolların kapandığı Kuyucak Dereköy mevkisinde ulaşımın sağlanması için çalışma yaptı. Dereköy Muhtarı Aydın Akar, Büyükşehir ekiplerinin her zaman yanlarında olduğunu söyledi.