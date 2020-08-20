Annesi pozitif çıktı Özçınar karantinada

Vatandaşa örnek olsun diye karantinaya girdim” dedi. egedesonsoz.com’un haberine göre, Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar’ın 62 yaşındaki annesi Şerife Özçınar, koronavirüse yakalandı. 12 gün önce fıtık ameliyatı öncesi yapılan test sonucunun pozitif çıkmasıyla tedavi altına alınan Şerife Hanım’ın sağlık durumunun iyi olduğu, iki gün sonra karantina sürecinin sona ereceği öğrenildi. Annesinin yaşadığı bu olay nedeniyle “Acaba bende de korona var mı?” kaygısıyla test yaptıran Başkan Saliha Özçınar, “Testlerim pozitif çıktı. Evden çıkmıyorum, vatandaşlarımıza örnek olması açısından kendimi karantinaya aldım” dedi.