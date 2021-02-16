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    HaberlerEge Haberleri Araç filosu genişliyor
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    16.02.2021 - 00:01 |

    Araç filosu genişliyor

    Araç filosu genişliyor

    Alaşehir Belediyesi’ne hayırseverler tarafından iki pick-up kamyonet bağışlandı. Bağışlanan araçlarla, belediyenin 19 olan araç sayısı 21’e yükseldi. Hayırseverlere teşekkür eden Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, “İleriki günlerde, yeni araçlarımız gelmeye devam edecek. Belediye olarak tasarruflarla beraber yatırımlarımızı da sürdürüyoruz. Ayda yaklaşık 1.5 milyon liralık bir tasarrufumuz ve aynı oranda da bir gelir artışımız var. Bu şekilde durumu götürdüğümüz takdirde ileride Manisa’nın en zengin belediyesi haline geleceğiz” dedi. -DHA

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