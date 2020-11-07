Atatürk Stadı kapandı

İzmir’de 114 vatandaşımızın hayatını kaybedip binlerce kişinin evsiz kalmasına neden olan 6.6 büyüklüğündeki deprem felaketi futbolu da olumsuz etkiledi. Kentte 1971 Akdeniz Oyunları için inşa edilip ülkemizdeki iki olimpik stattan biri olma özelliği taşıyan 50 yıllık Atatürk Stadı depremde büyük darbe aldı. İzmir’de daha önce Alsancak Stadı depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle 2014 yılında kapatılıp 2015 yılında yıkılmıştı. Alsancak Stadı’nın yenilenmesi için inşaat çalışmaları 3 yıldır devam ederken Atatürk Stadı için de Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün (GSİM) 2015’te bir firmaya deprem testi yaptırdığı, tesisin bazı bölümleriyle ilgili olumsuz rapor geldiği öğrenilmişti. Daha önce 12 Haziran 2017’de meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki deprem sonrası Türkiye Futbol Federasyonu’nun akreditasyonunu bir süre yenilemediği statta, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından testten geçirildikten sonra maçların oynanmasına izin verilmişti. Stadı kullanan tek kulüp konumundaki Misli.com 3. Lig’deki Karşıyaka, statsız kaldı. Kaf Kaf, UEFA standartlarındaki Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı ve Altay ile Altınordu’nun kullandığı Bornova Stadı’nı da değerlendirmeye aldı. Tire Stadı’nın zeminine ara ekim yapıldığı için 15 güne kullanıma hazır hale geleceği belirtildi.