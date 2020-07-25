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    HaberlerEge Haberleri Babasının seslendiği isimle iş yaşamında
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    25.07.2020 - 00:04 | | YUSUF ÇINAR

    Babasının seslendiği isimle iş yaşamında

    Babasının seslendiği isimle iş yaşamında
    YUSUF ÇINAR

    Emniyet teşkilatından emekli olduktan sonra, 4 yıl önce “Çalışmak, üretmek lazım” diye yola çıkan İftade Duman, Alaçatı’da ‘İftik Takı’ adlı bir işyeri açtı. Açılışa işadamı Ali Seydo, avukat İbrahim Aba, Başakşehirli futbolcu İrfan Can Kahveci, sinema oyuncusu Arzu Budak ve işadamı Murat Cevahir de katıldı. Firmanın adını, babası kendisine ‘İftik’ diye seslendiği için ‘İftik Takı’ olarak koyduğunu belirten Duman, “Tasarımlarımı yurtiçinde ve yurtdışında pazarlıyorum. İnsanların üzerinde kendi tasarımlarımı görmek paha biçilemez bir mutluluk” diye konuştu.

    Babasının seslendiği isimle iş yaşamında

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