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    HaberlerEge Haberleri Bağımlılığa karşı 4 bin 176 eser
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    03.10.2020 - 07:00 |

    Bağımlılığa karşı 4 bin 176 eser

    Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın işbirliğinde genç nesilleri bağımlılıktan korumak için düzenlenen “Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek Yarışması” sonuçlandı.

    Bağımlılığa karşı 4 bin 176 eser

    Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın işbirliğinde genç nesilleri bağımlılıktan korumak için düzenlenen “Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek Yarışması” sonuçlandı. Öğrenciler yarışmaya görsel ve edebi olmak üzere iki ayrı kategoride katılırken, İzmir genelinde 4 bin 176 eser yarıştı. Düzenlenen ödül törenine İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, Yeşilay İzmir Şube Başkanı Ümit Ülkü, okul müdürleri, yarışmada birinci olan öğrenciler ve veliler katıldı. Ülkü, “Yarışmaya katılan tüm çocuklara ve gençlere farkındalıkları için teşekkür ediyorum. Onların ilham dünyasının eseri olan görsel ve edebi çalışmalarını heyecanla takip ediyorum” diye konuştu.

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