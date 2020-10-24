Bambaşka bir İzmir

31 Mart 2019’da yapılan yerel seçimlerde yüzde 58’in üzerindeki oy oranıyla tarihi bir başarı elde eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, görevdeki 550 gününün değerlendirmesini yaptı. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde “İzmir’de Başka Bir Hayat Mümkün” başlığdüzenlenen ve 1.5 saat süren toplantıda; demokratik yerel yönetim uygulamaları, tarımı kalkındırmaya yönelik çalışmalar, yoksulluğu ve eşitsizliği azaltmaya, istihdamı geliştirmeye yönelik sosyal projeler, doğa dostu icraatlar, ulaşım alanında atılan adımlar, pandemi sürecindeki dayanışma odaklı kriz yönetim modeli, kentsel altyapı yatırımları, kültür ve sanat alanındaki çalışmalarla İzmir’i dünya kenti haline getirmeyi hedefleyen atılımlar paylaşıldı.

‘Birlikte başaracağız’

Temel çıkış noktalarının refahı artırıp adil dağılımını sağlamak olduğunun altını çizen Soyer, “İzmir’de bir yandan limanla, teknolojiyle, demokrasiyle, tarımla, turizmle refahı büyüteceğiz. Bir yandan da adaletsizlikle, yoksullukla, bölünmüşlükle mücadeleye devam edeceğiz. Emin olun kazanacağız. Bunu hep birlikte başaracağız. Biz aslında birlikte İzmir’iz. Barış içinde, aşkla bir arada yaşamanın yollarını bulacağız” dedi.

Botanik EXPO

İzmir’in iade-i itibarının peşine düştüklerini söyleyen Soyer, “Dünya ile kurduğumuz bağ sayesinde hem ekonomik, hem kültürel, hem sosyal alışverişlerimizi artırıp İzmir’de daha zengin bir hayat inşa ediyoruz. Moskova ve Brüksel’deki tanıtım ofislerinin işlemleri tamamlandı. Çin, ABD ve Almanya tanıtım ve ekonomik işbirliği ofislerimiz de pandeminin yatışması ile hayata geçecek. Dünyanın en önemli kültür etkinliklerinden birisi olan Dünya Belediyeler Birliği Kültür Zirvesi’ni 2021 yılında İzmir’de düzenleyeceğiz. Dünyanın en büyük yemek gastronomi fuarı Terra Madre’yi ilk defa Anadolu’da düzenleme hakkını İzmir’e kazandırdık. 2022 yılında düzenleyeceğimiz etkinlikte, lezzetlerimizi ve tarımsal ürünlerimizi 100’ün üzerinde ülkeden gelecek on binlerce misafire tanıtma fırsatı bulacağız. İzmir’in dünyaya tanıtılması açısından büyük önem taşıyan bir hedefe daha ulaştık. 2026 Botanik EXPO’sunu İzmir’de düzenleyeceğiz. 2030 Dünya Expo’suna giden yolda önemli bir kilometre taşı olacak” dedi.

İlk mozarella hazır

Soyer toplantıda, Selçuk’ta manda yetiştiriciliğini canlandırmak için kadın üreticilere hibe ettiği mandaların sütünden yapılmış ilk İzmir mozarellasını da tattı. Dünya mutfaklarına İtalya’dan ulaşan mozarella peynirinin manda sütünden yapıldığını, mandaların ise bu coğrafyadan gittiğini belirten Soyer, “Biz kendi değerimize sahip çıkamazken başkaları bundan dünyaya pazarladıkları bir ürün yaratıyor. Hedefimiz manda sütünden, katma değeri yüksek, İzmir’e özgü ve tüm dünyaya pazarlayacağımız ürünler üretmek” dedi.

“Her kesimin taleplerini dinleyerek politikalar ürettiklerini dile getiren Soyer, şöyle devam etti:

“Seyyar Makam aracıyla özellikle arka mahallelere gidiyoruz. İhtiyaçlarına kısa sürede cevap verebilmek için Acil Çözüm ekipleri de oluşturduk. Şu ana kadar açtığımız altı Masal Evi’nde; çalışmayan 275 kadınımıza kurslar verdik. Süt Kuzusu projesi yeni üretici kooperatifleri ile 30 ilçeye ulaştı. İzmir ekonomisine güç kazandırmak için ‘Başka bir tarım mümkün’ dedik. Ürünlerimizi markalaştırmak, kooperatifleşmek ve pazarlamak amacıyla çalışmalar yapıyor, fuarlar ile dünyaya açılıyoruz. Yeşil alanların artırılmasını en temel altyapı önceliklerinden biri kabul ettik. Yeşil Şehir Eylem Planımız, bu yılın sonunda belediye meclisine sunulacak ve yeşil altyapıyla ilgili pek çok yatırımımızı da hızlandıracak. Yaşayan Parklar adını verdiğimiz çok özel 35 parkı il geneline yayacağız. Bir gün Karataş ve Karşıyaka’da da plaj yapıp mavi bayrağı göndere çekmenin gururunu yaşamak istiyoruz. Körfezi temizleyeceğiz. Yağmur suyu ile pis su kanalları maalesef aynı yere toplanmış ve sonuçta Körfez’i kirletmiş. Biz bu kirliliğe son verince, Körfez de kendini yenileyecek ve ben körfezde yüzeceğim.”

Ulaşıma dev kaynak

Narlıdere metro inşaatını 125 milyon euro yatırım ile yüzde 65 tamamlanma oranına getirdiklerini sözlerine ekleyen Soyer, “Türkiye tarihinin en uygun maliyetiyle, en hızlı inşa edilen bu metroyu 2022’de İzmirlilerin kullanımına sunacağız. Buca Metrosu’nu hayata geçirme yolunda çok ilerledik. Uluslararası finans kuruluşlarıyla toplam 490 milyon euro yatırım yapmaları konusunda mutabakat oluşturduk. Karadeniz Kalkınma Bankası gibi kuruluşlardan İzmir tarihinde ilk defa yatırım aldık. Asya Altyapı ve Yatırım Bankası’ndan Narlıdere Metro inşaatı için aldığımız yatırım, banka tarafından dünyada herhangi bir belediyeye verilen ilk altyapı kaynağı oldu. Çiğli Tramvay hattımızın yapım ihalesini 5 Kasım 2020’de gerçekleştiriyoruz. Uğur Mumcu arabalı vapuru filoya dahil olmak için gün sayıyor. İzmir Bisiklet ve Yaya Eylem Planı’nı hayata geçiriyoruz” dedi.

Kadınlar ilk sırada

Kadınların yaşamın her anına dahil olmasının; demokrasi, barış, eşitlik ve adalet duygusunun gelişmesinde hayati bir önem taşıdığına dikkat çeken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Bizim, kadınların işgücüne ve karar alma mekanizmalarına katılımı konusunda büyük bir sorumluluğumuz var. Kırsal kalkınma projelerimizde, Halkın Bakkalı, üretici ve semt pazarlarında kadın üreticiye öncelik sağlıyoruz. Meslek Fabrikası’nda, kadınlara meslek kazandıran istihdam garantili eğitimler veriyoruz. Kadınlara bütüncül hizmet sunduğumuz ‘Anahtar’ sosyal yaşam merkezlerinin ilkini 25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü’nde Örnekköy’de hizmete açıyoruz ve sayılarını daha da artıracağız” diye konuştu.

Dönüşümde örnek kent

İzmir’de, Türkiye’nin hiçbir yerinde olmadığı kadar yerinde kentsel dönüşüm yapıldığını anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “İnsanların komşularını seçme hakkını koruyoruz. Yaşam kültürünün aynı kalmasına dikkat edip kentsel dönüşüm yapıyoruz. Ege Mahallesi’nde ihale sonuçlandı. Örnekköy’de üçüncü ve dördüncü etaplar sırada bekliyor. İnsanca barınma bir kent hakkıdır. Biz de bunu sağlamak için canla başla çalışıyoruz” diye konuştu.

Başkan Soyer, yeni Otogar projesinin uluslararası bir mimari proje yarışmasıyla belirlendiğini de sözlerine ekledi.

Coşkun ve Pako’nun anısı yaşatılacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bornova Gökdere’de sokak hayvanları için Avrupa standartlarında rehabilitasyon ve sahiplendirme merkezinin temelini attıklarını duyurdu. İsmini yakın zamanda kaybettiğimiz doğa dostu usta gazeteci Bekir Coşkun’un anısına ithafen Pako koyacaklarını belirten Soyer, “35 bin metrekare alana kurulu Köpek Rehabilitasyon ve Sahiplendirme Merkezimizi, 2021 yılında tamamlayacağız” dedi.

Kriz belediyeciliği

Göreve gelir gelmez Toplum Sağlığı Dairesi Başkanlığı’nı kurduklarını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Soyer, pandemi koşullarına göre çok hızlı bir kurumsal yenilenme ile Türkiye’de örneği olmayan bu uygulamaya “Kriz Belediyeciliği” adını verdiklerini dile getirdi. “Halkın Bakkalı’nı, Askıda Kitap’ı, Askıda Fatura’yı da tüm İzmirlilerle birlikte hayata geçirdik” diyen Soyer, “Uzaktan eğitimde; evinde internet ve bilgisayarı olmayan öerimiz için belediyemiz imkânlarını seferber etti. İnterneti olmayan 20 bin öğrenciye 4 GB internet, 3 bin öğrenciye de tablet dağıtıyoruz. Büyükşehir, salgınla mücadelede vatandaşların maskeye ücretsiz erişimini kolaylaştırmak için, maskematik uygulamasını başlatan ilk belediye oldu” ifadelerini kullandı.