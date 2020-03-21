21.03.2020 - 00:05 |
Belediye, bir tuş uzakta...
TÜM kültürel, sosyal, eğitsel ve sportif etkinliklerini erteleyen, dezenfekte çalışmalarını sürdüren Karabağlar Belediyesi, vatandaşları da işlemlerini internet üzerinden yapmaya çağırdı.
Bu kapsamda, imar durumu, rayiç bedeli sorgulaması, moloz hattına başvuru, afet toplanma alanlarını öğrenme, kent rehberine ulaşma gibi işlemler online yapılabiliyor. Hemşeri İletişim Birimi’nin 414 77 77 numaralı telefonu aracılığıyla da, tüm birimlerle ilgili istek ve şikayetler iletilebiliyor.
Berberler Odası Başkanı'ndan çağrı: Bir müddet çalışmayın!İstanbul Erkek Berberleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Akyüz, Türkiye'de de görülen corona virüs vakalarıyla nedeniyle İstanbul'daki berberlere çağrıda bulunarak, dükkanlarını bir müddet kapatmalarını istedi.