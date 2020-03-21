Belediye, bir tuş uzakta...

Bu kapsamda, imar durumu, rayiç bedeli sorgulaması, moloz hattına başvuru, afet toplanma alanlarını öğrenme, kent rehberine ulaşma gibi işlemler online yapılabiliyor. Hemşeri İletişim Birimi’nin 414 77 77 numaralı telefonu aracılığıyla da, tüm birimlerle ilgili istek ve şikayetler iletilebiliyor.