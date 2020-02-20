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    HaberlerEge Haberleri Bergama hazırlanıyor
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    20.02.2020 - 07:00 |

    Bergama hazırlanıyor

    Bergama Ticaret Odası (BERTO)Batı Anadolu Serbest Bölgesi için yetişmiş eleman ihtiyacına yönelik toplantı düzenledi.

    Bergama hazırlanıyor

    Bergama Ticaret Odası (BERTO)Batı Anadolu Serbest Bölgesi için yetişmiş eleman ihtiyacına yönelik toplantı düzenledi. Eğitimcilerin katıldığı buluşmada, 20 bin kişiye istihdam sağlaması beklenilen ve yıllık 4-5 milyar dolarlık ihracat hacmi yaratması planlanan serbest bölge çalışmalarını anlatan ESBAŞ Başkanı Faruk Güler, “Kuzey Ege, Avrupa’ya ulaşımda çok avantajlı, dezavantaj ise yetişmiş insan gücü. Kalifiye eleman için eğitimcilere iş düşüyor” dedi.
    BERTO Başkanı Fikret Ürper ise “Dışarıdan mutlaka göç olacak ama öncelikli hedefimiz yöremizdeki işsiz vatandaşı vasıflı hale getirip iş gücünü karşılayabilmek” dedi. Belediye Başkanı Hakan Koştu ise, “Bize düşen, gençlerimizi ve öğrencilerimizi şimdiden serbest bölgemizin kalifiye eleman ihtiyacı için yetiştirmek” dedi.

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