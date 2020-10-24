Beyin ameliyatlarında geleceğin teknolojisi

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (EÜTF) Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalına son 3 yılda yaklaşık 25 milyon liralık ameliyat ekipmanı alındı. Türkiye’nin önemli sağlık üslerinden biri olan hastanenin son teknolojiyi yakından takip ettiğini söyleyen EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Devletimizin sağladığı imkanlar doğrultusunda hastanemizdeki bütün alet ve ekipmanları yenilemeye devam ediyoruz. A Plus hastane olma sürecinde birçok parametre üzerinde çalışıyoruz. Özellikle beyinde tümör tespiti konusunda, daha önce halk dilinde aç kapa diye ifade edilen ameliyatlar ortadan kalktı, çünkü gerçek zamanlı olarak beyindeki herhangi bir küçük tümörün nerede olduğunu gerçek zamanlı olarak tespit edebilecek en üst düzeydeki teknolojik aletlere sahibiz. Halkımıza daha kaliteli hizmet vermek için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

Başarı artacak

Yapılan yatırımlarla ameliyathanenin alt yapı sorunlarının çözüldüğünü söyleyen Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Taşkın Yurtseven de, “Alınan nöronavigasyon sistemi sayesinde beyinde ulaşamadığımız bir bölge kalmadı. Aynı zamanda implantların sinirlere milimetrik yakınlıkta geçerken dokunmaması gerekir, uygun şekilde takılabilmesi amacıyla da yeni sistem alındı. Buradaki cihazların hemen hemen hepsi İzmir’de bir kamu hastanesinde ilk ve tektir. Yapabileceklerimizin sınırları çok geniş durumda” diye konuştu.