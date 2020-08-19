Bir umuttur Göztepe

Bülent Buda: Hareketli bir transfer dönemi olması olanaksız. Pandemi üstüne finansal sorunlar yol vermiyor. Fazladan bir şey, sürpriz ya da bomba transferler beklemeyelim. Gerçekçi olmalıyız. Öyle büyük transferlerin beklentisi bugünlere göre değil. Kubilay Sönmez, İlhan Palut’un Hatay’dan bildiği oyuncusu. Göztepe’de gelişirse orta sahada kendine alan bulabilir. Koşullar el verdiğince Beto, Castro, Serdar’ın boşalttığı alanlara benzer karakterde oyuncu gerekiyor olabilir. Önümüzdeki sezon öyle puslu ki çoğu şeyi net göremiyorsunuz. Eğer oyun başlarsa, düdük çalarsa oyunları izleyerek sonuçlara varabileceğiz. Eğer gücünüz yetiyorsa elbette daha nitelikli girişimler olabilir. Farkındaysanız, kötümser yaklaşımlar bugünlerde umut verici düşüncelere yerini bırakmada zorlanıyor. Kolay gelsin, ne diyelim.

Fatih Tanfer: l Göztepe’de Başkan Mehmet Sepil’in, “Yabancılardan Göztepe’ye ilgi var” ifadesi gündemde yerini aldı. Bu cümlelere çok tepki geldi. Ancak burada Başkan Sepil, Türk futbolu ve Göztepe hakkında bir durum tespiti yapıyordu. Göztepe’nin aleyhine olacak herhangi bir şeyi kabul edeceğine inanmıyorum. Çünkü Sepil, takımın taraftarı ve Göztepe’yi çok seviyor.

- Bazı gerçekleri söylerken, kendisinin söylediklerinin doğru anlaşılmasını da istiyordur. Çünkü pandemi sonrası azalan TV gelirleri, seyirci gelirlerinin yok olması, ligin 21 takıma çıkıp gelirlerin azalması, bugünün gerçekleridir. Göztepe’nin bu gerçeklere rağmen transfer ayında en doğru hamleleri yapıp takımı güçlendireceğine inanıyorum.

- Beto, Castro, Reis, Wilczek, Serdar Gürler, Jerome, Deniz Kadah ile yollar ayrıldı. Soner, Napoleoni, Berkan, Titi’nin tekrar anlaşılması olumludur. Şu ana kadar Kocaelispor’dan Süleyman ve Hatayspor’dan Kubilay’ı kadrosuna dahil etti. Elbette çok zor geçeceğini düşündüğüm bu sezon için yaratıcı ve etkili oyunculara ihtiyaç olduğu bir gerçek.

- Bir stoper, orta alana mücadele gücü yüksek bir oyuncu, hücuma da golcü kimliği üst düzeyde bir santrfor ve bir kanat oyuncusunun gerekli olduğunu düşünüyorum. Maçın içinde problem çözme yeteneği olan etkili oyuncuların alınması da şart.

- Önümüzdeki sezon çok zor geçecek. 21 takımlı bir ligde 4 takım düşecek. Göztepe seyircisi, takımın büyük itici gücü. Şartlar ne getirir bilinmez ancak seyircili maçlar Göztepe’nin avantajıdır. Göztepe taraftarı, yeni sezonu ve takımını merakla bekliyor. Kurulmasını dilediğim güçlü kadrosuyla Göztepe, Süper Lig’e yine büyük heyecan katacaktır.

Mehmet Demirtaş: Göztepe; Beto, Castro, Serdar Gürler, Jerome, Deniz Kadah gibi geçtiğimiz sezonun başarılı isimlerinin takımdan ayrılması neticesinde ciddi bir kan kaybına uğradı. Özellikle Beto, Castro ve Serdar’ın hem sahadaki hem de tribündeki yerlerini doldurmak güç. Bunun için yoğun mesai harcamak gerek. Bizleri bekleyen futbol iklimi, geçmiştekilere nazaran daha bilinmez geçebilir. Çünkü getirisi ve götürüsünü kestirmek oldukça güç. Takım sayısı ve dolayısıyla hafta sayısı yükseldi. O yüzden alternatifli kadro kurmak önemli. Göztepe, yetenekli ayak Efe Binici’ye profesyonel imzayı attırdı. Burak Süleyman ve Kubilay Sönmez’le sözleşme imzaladı ve Soner gibi dinamik ismi kadroda tuttu. Futbolda ekonomik dar boğazın yaşandığı günümüzde Göztepe’nin transfer politikası düşüncede güzel ancak biraz daha hızlı davranılmalı. Takıma yeni katılacak isimlerin adaptasyon sürecini bir an önce tamamlaması gerekiyor. Gelecek sezon iddialı ve hedefi olan bir takım olacaklarına inanıyorum. Yeter ki yürekten istesinler.