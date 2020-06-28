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    HaberlerEge Haberleri Boyalık BEACH 7 yaşında
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    28.06.2020 - 00:02 |

    Boyalık BEACH 7 yaşında

    Türkiye’nin “En İyi 10 Resort Oteli” arasında yer alan Boyalık Beach Otel, yedinci kuruluş yıl dönümünü sosyal mesafe kurallarına uygun olarak kutladı.

    Boyalık BEACH 7 yaşında

    Hijyen kurallarına uygun olarak hizmet verdiklerini ifade eden Otel Müdürü Orhan Belge, yedi yıldır misafirlerine en iyi hizmeti sunmak için çalıştıklarını vurguladı. Belge, “Bu sene kutlamamız pandemi sürecine denk geldi. Konaklama tesisleri ve tesisler bünyesinde yer alan yeme içme ünitelerinde COVID-19 ve Hijyen Uygulamaları Değerlendirme Kriterleri kapsamında uluslararası Güvenli Turizm Sertifikasını da almayı başardık. Hijyen ve maske kurallarına uygun olarak açılan otelimizde personelimizle birlikte hizmet veriyoruz. Yedi yıldır misafirlerimize en iyi hizmeti sunmayı ilke edindik ve bu hizmeti sunmaya devam edeceğiz” dedi.

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