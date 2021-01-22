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    22.01.2021 - 07:00 |

    ‘Boyun fıtığında erken tanı önemli’

    Özel Gözde Kuşadası Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Gültekin Erdoğan, boyun fıtığında erken tanı ve müdahalenin önemli olduğunu söyledi.

    ‘Boyun fıtığında erken tanı önemli’

    Özel Gözde Kuşadası Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Gültekin Erdoğan, boyun fıtığında erken tanı ve müdahalenin önemli olduğunu söyledi. Erdoğan, geniş bir yaş grubunda görülebilen boyun fıtığının boyun-kol ağrısı, el ve parmaklarda uyuşma ile cansızlık olarak kendisini gösterdiğini belirtti.
    Orta yaşlılarda daha sık rastlanan ve yaşlanma sonucu kireçlenmeye bağlı sinir sıkışması nedeniyle de ortaya çıkan rahatsızlığın, darbe ve travma sonucu da görülebildiğini vurgulayan Op. Dr. Gültekin Erdoğan, “Boyun fıtığı kişinin hareketsiz yaşam tarzı ve mesleğine göre de artış gösterebiliyor. Öne eğilerek iş yapan, elişiyle uğraşan, yüksek yastık kullanan kişilerde boyun risk artıyor. Hastanın durumuna göre, öncelikle ilaç tedavisi ve fizik tedavisi uyguluyoruz. Baskı şiddetliyse ve fıtıklaşma varsa ameliyat öneriyoruz” dedi. Erdoğan, bugün daha çok mikro cerrahiyle tedavi uyguladıklarını sözlerine ekledi.

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