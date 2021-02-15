Caz aşkıyla sınırları aştı

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü’nü tamamladıktan sonra uluslararası bir ilaç şirketinde çalışarak dünyayı dolaşan ve caz gitar konusunda profesyonelleşen Sami Gündoğdu da, salgdöneminde internet üzerinden çok sayıda cazsevere ulaşmayı başardı. İşini bırakıp doğup büyüdüğü İzmir’e yerleşen Gündoğdu, şimdi Karabağlar ilçesindeki evinden dünyanın birçok noktasındaki öğrencilerine çevrim içi yöntemle caz gitar dersi veriyor.

Derslere olan talepler yüzde 30-40 oranında artış gösterdiğini dile getiren Gündoğdu, “Günde 4-5 saat ders vermeye başladım. Öğrenci alamayacak duruma geldiğim zamanlar oldu” dedi. 50 öğrencisi olduğunu belirten Gündoğdu, “Çoğunluğu üniversite öğrencisi. Beyaz yakalı dediğimiz kurumsal işlerde çalışan orta yaş grubu, 60-65 yaşlarında emekli müzik öğretmenine de ders veriyorum. Özellikle doktorlar çok meraklı. Onun dışında sayısal alanda yetenekliler de büyük ilgi gösteriyor. Şimdiye kadar iki ev hanımı öğrencim de oldu. Azerbaycan’dan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden de ders alanlar var. Hatta Azerbaycan’dan ders alan öğrencim görme engelli ve bu bizim için bir sorun oluşturmuyor” diye konuştu. l AA