BİST1.4080.64EURO9.35-1.11USD7.63-0.93ALTIN460.82-1.28
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Çukur değil tarihi mezar
    ABONE OL
    19.12.2020 - 07:00 |

    Çukur değil tarihi mezar

    Fethiye’de toprak arazide kardeşiyle top oynayan Umut Dursun Kaynak’ın ayağı bir çukura saplandı.

    Çukur değil tarihi mezar

    Fethiye’de toprak arazide kardeşiyle top oynayan Umut Dursun Kaynak’ın ayağı bir çukura saplandı. Çukurda kemik parçaları bulan iki kardeş, durumu annesine anlattı. Çukura bakan anne Tuğba Kaynak, olayı jandarmaya bildirdi. İnceleme sonucu, çukurun oda mezar olma ihtimalinin yüksek olduğu saptandı. Müze Müdürlüğü yetkililerinin kontrolünde, Fethiye Belediyesi ekipleri kazı çalışmalarına başladı. Çukuru fark eden çocuklardan Umut Dursun Kaynak, “İçini görmedim, zaten karanlıktı. Daha önce de top oynuyorduk ama böyle bir çukur yoktu” dedi. Kardeşi Mustafa Uğur Kaynak da, “Annem ışığı tutunca iskeleti gördük” diye konuştu.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Milli Piyango bayilerinden yalana tepki: 30 bin aile buradan geçiniyor

    Milli Piyango bayilerinden yalana tepki: 30 bin aile buradan geçiniyor

    Milyonları kapsıyor! Ve başladı, günlük 98 lira...

    Milyonları kapsıyor! Ve başladı, günlük 98 lira...

    CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması

    CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması

    Son dakika... Polis aracıyla tur atmıştı! Harekete geçildi

    Son dakika... Polis aracıyla tur atmıştı! Harekete geçildi

    Sıradaki Haber