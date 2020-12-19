Çukur değil tarihi mezar

Fethiye’de toprak arazide kardeşiyle top oynayan Umut Dursun Kaynak’ın ayağı bir çukura saplandı. Çukurda kemik parçaları bulan iki kardeş, durumu annesine anlattı. Çukura bakan anne Tuğba Kaynak, olayı jandarmaya bildirdi. İnceleme sonucu, çukurun oda mezar olma ihtimalinin yüksek olduğu saptandı. Müze Müdürlüğü yetkililerinin kontrolünde, Fethiye Belediyesi ekipleri kazı çalışmalarına başladı. Çukuru fark eden çocuklardan Umut Dursun Kaynak, “İçini görmedim, zaten karanlıktı. Daha önce de top oynuyorduk ama böyle bir çukur yoktu” dedi. Kardeşi Mustafa Uğur Kaynak da, “Annem ışığı tutunca iskeleti gördük” diye konuştu.