DEÜ’de online tıp kongresi

Hekimler, hâkimler, savcılar, avukatlar, öğretim elemanları ve diğer tüm sağlık çalışanları ile ilgili alanlarda asistan ve öğrencileri kongreye davet eden Hotar, “Tıp hukukunun klasik, güncel ve en son konularında sunumlar olacak. Salgın hastalıklar, devletin sorumlulukları, taşıyıcı annelik, organ nakli, genetik, psikiyatri ve yapay zeka gibi konular, yasal boyutlarıyla ele alınacak. Bütün sunumlar kongre sonrasında elektronik kitap olarak yayınlanacak” dedi.