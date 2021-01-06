06.01.2021 - 00:02 |
DEÜ’de online tıp kongresi
İki yılda bir düzenlenen ve bu yıl dördüncüsü Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü ve Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı’nca gerçekleştirilecek “IV. Uluslararası Tıp Hukuku Kongresi” online olarak katılımcılarla buluşacak. 8-10 Ocak günlerindeki kongrenin açılışını, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar yapacak.
Hekimler, hâkimler, savcılar, avukatlar, öğretim elemanları ve diğer tüm sağlık çalışanları ile ilgili alanlarda asistan ve öğrencileri kongreye davet eden Hotar, “Tıp hukukunun klasik, güncel ve en son konularında sunumlar olacak. Salgın hastalıklar, devletin sorumlulukları, taşıyıcı annelik, organ nakli, genetik, psikiyatri ve yapay zeka gibi konular, yasal boyutlarıyla ele alınacak. Bütün sunumlar kongre sonrasında elektronik kitap olarak yayınlanacak” dedi.