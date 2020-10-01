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    01.10.2020 - 00:02 |

    Doğal lezzet Maride Cafe!

    İstanbul’da yaşarken aldıkları bir kararla Bodrum’a yerleşen Sevil-Akın Erol çifti, Bitez’de açtıkları Maride Cafe’yle kendi yarattıkları özgün ve lezzetli tariflerini müşterilerine sunuyor.

    Doğal lezzet Maride Cafe!

    “Doğal ve sağlıklı beslenmek isteyenlerin adresi olduk” diyen Sevil Erol, “Eşimin özel tarifleri orijinal lezzetlere dönüşüyor. Glutensiz, şekersiz ve vegan ürünlerimiz sevilerek tüketiliyor. Bunun yanı sıra Bodrum mandalinası ile yaptığımız cheesecake en sevilen ürünlerimizin başında geliyor. Butik bir anlayışla kendimiz evde ne tüketiyorsak o malzemeleri kullanarak ürünlerimizi hazırlıyoruz. Katkı maddesi kullanmıyoruz. Cheesecake, badem unlu kurabiye, ekler ve diğer pasta çeşitleri, tatlı tuzlu kurabiyeler, kahvaltılık ürünlerimiz, hamburger ve diğer atıştırmalıklar, dünya kahveleri mönümüzde yer alıyor. Sabah 08.30’da hizmet vermeye başlıyoruz ve gün boyunca müşterilerimize keyifli ve lezzetli saatler yaşatmak için çalışıyoruz” dedi.

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