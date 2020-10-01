Doktorun bağışı iki hastaya şifa olacak

Kızılay’a plazma bağışçısı olarak başvuran Bakan, testin ardından 28 gün sonra ilk bağışını görev yaptığı merkezde yaptı. Doktor Bakan, “Azalan bağış nedeniyle merkezimize Kovid-19’lu hastaların yakınları geliyor. Yapılan testlerde getirdikleri bağışçıların birçoğu immün plazma bağışına uygun bulunmuyor. Bağışım, iki hastaya şifa olacak” dedi. Bakan, Kovid-19 hastalarını bağışçısı olmaya davet etti.