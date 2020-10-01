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    HaberlerEge Haberleri Doktorun bağışı iki hastaya şifa olacak
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    01.10.2020 - 02:01 |

    Doktorun bağışı iki hastaya şifa olacak

    Türk Kızılay Ege Bölgesi Kan Merkezi’nde görev yapan doktor Özgür Bakan, yaptırdığı yeni tip koronavirüs antikor testinin pozitif çıkmasının ardından immün plazma bağışındaki azalma nedeniyle hasta yakınlarına destek olabilmek için plazma bağışında bulundu.

    Doktorun bağışı iki hastaya şifa olacak

    Kızılay’a plazma bağışçısı olarak başvuran Bakan, testin ardından 28 gün sonra ilk bağışını görev yaptığı merkezde yaptı. Doktor Bakan, “Azalan bağış nedeniyle merkezimize Kovid-19’lu hastaların yakınları geliyor. Yapılan testlerde getirdikleri bağışçıların birçoğu immün plazma bağışına uygun bulunmuyor. Bağışım, iki hastaya şifa olacak” dedi. Bakan, Kovid-19 hastalarını bağışçısı olmaya davet etti.

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