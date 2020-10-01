01.10.2020 - 02:01 |
Doktorun bağışı iki hastaya şifa olacak
Türk Kızılay Ege Bölgesi Kan Merkezi’nde görev yapan doktor Özgür Bakan, yaptırdığı yeni tip koronavirüs antikor testinin pozitif çıkmasının ardından immün plazma bağışındaki azalma nedeniyle hasta yakınlarına destek olabilmek için plazma bağışında bulundu.
Kızılay’a plazma bağışçısı olarak başvuran Bakan, testin ardından 28 gün sonra ilk bağışını görev yaptığı merkezde yaptı. Doktor Bakan, “Azalan bağış nedeniyle merkezimize Kovid-19’lu hastaların yakınları geliyor. Yapılan testlerde getirdikleri bağışçıların birçoğu immün plazma bağışına uygun bulunmuyor. Bağışım, iki hastaya şifa olacak” dedi. Bakan, Kovid-19 hastalarını bağışçısı olmaya davet etti.