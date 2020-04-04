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    HaberlerEge Haberleri Dokuz Eylül’den yüz siperi
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    04.04.2020 - 00:07 | | SAMET ADİLAK Milliyet

    Dokuz Eylül’den yüz siperi

    Dokuz Eylül’den yüz siperi

    Dokuz Eylül Üniversitesi Teknik Atölyeler Şube Müdürlüğü’nde görevli memurlar, koronavirüs pandemisi için siper maske üretimine başladı. İlk etapta 50 maske ürettiklerini belirten Şube Müdürü Aziz Yapıcı, “Virüse karşı millet olarak savaş açtığımız bu günlerde, Rektörümüz Nükhet Hotar’ın da destekleriyle hedefimiz 500 maske üretmek. Hemşirelerimiz ve doktorlarımızı da yaptığımız maskelerden dağıtmak istiyoruz. Daha sonrasında da yetişebilirsek il sağlık kuruluşlarına dahi maske üretmeyi planlıyoruz” dedi. İlk olarak üç prototip maske üzerinden en ergonomik olanını tespit ederek 50 siper maske üreten gönüllüler, maskeleri Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nin memurlarıyla buluşturdu

    MSB'den 'sosyal mesafe' videosuMilli Savunma Bakanlığı'nca Mehmetçiğin koronavirüsle mücadele kapsamında, dinlenme alanlarında sosyal mesafe kuralına dikkat ettiğine ilişkin video paylaşıldı.
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    Cüneyt Özdemir'in Şeyma Subaşı'na verdiği cevap olay yarattıSosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, gazeteci Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalına konuk oldu. Subaşı'nın İbiza daveti üzerine Özdemir, "Ben İbiza'ya gitmeye başladığımda sen lise 2'de felandın sanırım" dedi.
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