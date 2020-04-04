Dokuz Eylül’den yüz siperi

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknik Atölyeler Şube Müdürlüğü’nde görevli memurlar, koronavirüs pandemisi için siper maske üretimine başladı. İlk etapta 50 maske ürettiklerini belirten Şube Müdürü Aziz Yapıcı, “Virüse karşı millet olarak savaş açtığımız bu günlerde, Rektörümüz Nükhet Hotar’ın da destekleriyle hedefimiz 500 maske üretmek. Hemşirelerimiz ve doktorlarımızı da yaptığımız maskelerden dağıtmak istiyoruz. Daha sonrasında da yetişebilirsek il sağlık kuruluşlarına dahi maske üretmeyi planlıyoruz” dedi. İlk olarak üç prototip maske üzerinden en ergonomik olanını tespit ederek 50 siper maske üreten gönüllüler, maskeleri Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nin memurlarıyla buluşturdu