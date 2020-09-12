Dostlar emin elde

Konak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, yaz döneminde köpeklerle ilgili gelen ihbarların artmasının ardından yapılan tedavi ve operasyonlarda bugüne kadarki en yüksek rakama ulaştı. Ayda ortalama 100 kısırlaştırma operasyonu yapılan Hayvan Sağlığı Merkezi’nde geçtiğimiz ay 117 köpek ve 107 kediye müdahale edildi. Yaklaşık 600 can dostun parazit tedavisi, diğer bakım ve tedavileri yapıldı. Başkan Abdül Batur, sokaktaki canlar için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.