BİST1.1030.33EURO8.860.65USD7.470.37ALTIN466.870.15
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Dostlar emin elde
    ABONE OL
    12.09.2020 - 07:00 |

    Dostlar emin elde

    Konak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, yaz döneminde köpeklerle ilgili gelen ihbarların artmasının ardından yapılan tedavi ve operasyonlarda bugüne kadarki en yüksek rakama ulaştı.

    Dostlar emin elde

    Konak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, yaz döneminde köpeklerle ilgili gelen ihbarların artmasının ardından yapılan tedavi ve operasyonlarda bugüne kadarki en yüksek rakama ulaştı. Ayda ortalama 100 kısırlaştırma operasyonu yapılan Hayvan Sağlığı Merkezi’nde geçtiğimiz ay 117 köpek ve 107 kediye müdahale edildi. Yaklaşık 600 can dostun parazit tedavisi, diğer bakım ve tedavileri yapıldı. Başkan Abdül Batur, sokaktaki canlar için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    FETÖ avukatlarına 7 ilde operasyon

    FETÖ avukatlarına 7 ilde operasyon

    Memur, işçi, engelli herkesi kapsıyor! Belli oldu o para ödenecek...

    Memur, işçi, engelli herkesi kapsıyor! Belli oldu o para ödenecek...

    11 Eylül 2001'de neler yaşandı, 19 yılda neler değişti?

    11 Eylül 2001'de neler yaşandı, 19 yılda neler değişti?

    Bilen bilmeyen üretimde

    Bilen bilmeyen üretimde

    Sıradaki Haber