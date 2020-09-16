Düğünde buluştular

İş insanı Merhum Abdülhamit Özalp ve Saniye Özalp’ın oğlu Ser-Hat İnşaat’ın sahibi Serhat Özalp ile iş insanı İrfan Keskin ile Ayşen Keskin’in kızları AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Gözde Keskin, Kaya İzmir Thermal Convention’da düzenlenen törenle yaşamlarını birleştirdi. Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen’in kıydığı nikahta çiftin şahitliğini; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca, Ekonomi eski Bakanı Nihat Zeybekçi, İÇGİAF Başkanı Fatma Semiz, Aile ve Sosyal Politikalar eski Bakanı Sema Ramazanoğlu, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli üstlendi. Çift, balayı için Akdeniz seyahatine çıktı.