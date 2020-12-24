Ege Üniversitesi’nde ödülsüz gün geçmiyor

Egeli iki öğretim üyesini tebrik eden Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Hastanemizde pandemiyle sürdürülen mücadelenin yanında ve akademik faaliyetler de kesintisiz devam ediyor” dedi. Başarılı ikili de, “Amerikan, Avrupalı ve Japon ekiplerinin bilimsel yayınlarını geride bıraktık. Araştırmanın amacı estetik yüz gençleştirme cerrahisi alanında plastik cerrahlar için eğitim kaynağı olmak” ifadelerini kullandı.



‘Gurur kaynağımız’



Öte yandan Matematik Bölümü doktora öğrencisi Melike Karatay, 2. Hackathor Siber Güvenlik Kodlama Maratonu’nda “Blokzincir Güvenliğinin Geliştirilmesi ve Geliştirilen Teknolojinin Kullanılması” üzerine yaptığı sunum ile “TÜBİTAK BIGG - CYBERPARK Ön Kuluçka” ödülü kazandı. Çalışmasıyla ilgili bilgi veren Karatay, “Özet uzunluğu her blok için değiştiğinde kırmak oldukça zor” dedi.



Hava ambulansı hizmeti ilk 10’da



Ege Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen “Uluslararası Hava Ambulans Sistemleri” konferansının açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Sağlık Bakanlığı’nın ücretsiz sivil hava ambulans hizmetlerindeki 3 uçak ve 17 helikopter ambulans ile kapasite açısından dünyanın en önemli 10 ülkesinden biriyiz” dedi.