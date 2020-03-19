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    HaberlerEge Haberleri Ege’de de önlem alındı
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    19.03.2020 - 07:00 |

    Ege’de de önlem alındı

    Ege Üniversitesi televizyonunda ‘Egeden Sağlık’ programına konuk olan Rektör Yardımcısı ve Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kutsal Turhan ve Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Tıbbı Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rüçhan Sertöz, alınan önlemler hakkında bilgi verdi.

    Ege’de de önlem alındı

    Ege Üniversitesi televizyonunda ‘Egeden Sağlık’ programına konuk olan Rektör Yardımcısı ve Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kutsal Turhan ve Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Tıbbı Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rüçhan Sertöz, alınan önlemler hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Turhan, “Şüpheye düşen vatandaşlarımız, 184 numaralı sağlık hattından yardım alabilir. EÜ Hastanesi’nde, Acil Servisimiz ve Enfeksiyon Hastalıkları Polikliniğimiz hazır bekletiliyor. İzolasyonun nasıl yapılacağı, vakaların hangi odalarda kalacağı belirlendi. Koronavirüs koordinasyon kurulu kuruldu” dedi.

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