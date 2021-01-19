Dernek Başkanı Avni Erboy, “Origami, mandala çalışmalarımızın yanı sıra Karşıyaka Engelsiz Müzik Korosu ve Karşıyaka Engelsiz Şiir Tiyatrosu’nu hayata geçireceğiz. Bu projelerimizin başında Moris Karmona olacak. Müzik korolarımızın sanat yönetmenliğini Mehtap Gönüldaş yapacak. Sporda da engelsiz tenis, masa tenisi, bocce, dart branşlarını önceliğimize aldık” dedi.