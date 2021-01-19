19.01.2021 - 00:03 |
Engelsiz şiir tiyatrosu
Karşıyaka Engelsiz Müzik Korosu olmak üzere pek çok projeye imza atmaya hazırlanan Karşıyaka Sanat Derneği, Karşıyaka Engelsiz Şiir Tiyatrosu’nu da hayata geçirecek.
Dernek Başkanı Avni Erboy, “Origami, mandala çalışmalarımızın yanı sıra Karşıyaka Engelsiz Müzik Korosu ve Karşıyaka Engelsiz Şiir Tiyatrosu’nu hayata geçireceğiz. Bu projelerimizin başında Moris Karmona olacak. Müzik korolarımızın sanat yönetmenliğini Mehtap Gönüldaş yapacak. Sporda da engelsiz tenis, masa tenisi, bocce, dart branşlarını önceliğimize aldık” dedi.