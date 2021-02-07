Eşitlik modeli

Bornova Belediyesi ve Genel İş Sendikası arasında sürdürülen ve anlaşmayla sonuçlanan görüşmelerin ardından hazırlanan toplu iş sözleşmesinin imzaları, Büyükpark’a kurulan sahnede, halkın huzurunda atıldı. Sözleşme ile Bornova Belediyesi Personel A.Ş’de (BORBEL) çalışan bin 534 işçinin en düşük maaşı sosyal hak ve ikramiyelerle birlikte 5.890 lira oldu.



Bornova’da iş barışını ve eşit işe eşit ücreti sağlamak için yola çıktıklarını söyleyen Belediye Başkanı Mustafa İduğ, “Ortaya bir model koyduk. Kırk farklı maaş yerine, yapılan işe göre beş grup oluşturduk. ‘Eşit işe eşit ücret’ dedik. Bu çalışmamıza SODEMSEN de büyük katkı koydu. Bizim hedefimiz üç yıl sonra yapacağımız sözleşme ile tavanda ücret alan çalışan ile en ada ücret alan kişi arasındaki makası azaltmak” diye konuştu.



Ekmeği birlikte büyütelim



Yedi aylık görüşme sürecinden doğan alacakları tek seferde ödeyecekleri müjdesini de veren İduğ, “Kasamızda paramız var. Bu da emekçi kardeşlerimize sürprizimiz olsun” dedi.

Törene katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, “Emek mücadelesinin tek bir sözleşmeyle bitecek bir hikaye değil. Bunun arkası gelecek. Biz emeğin hakkını alana kadar, yani demokrasiyi, bu memleketin sokaklarına kahvelerine meydanlarına sokana kadar beraber mücadeleye devam edeceğiz ve ekmeği beraber büyütüp adil bir biçimde de onu paylaşmayı başaracağız. Türkiye’de sizin aldığınız hakları birçok yerde alamıyorlar. O yüzden sizin o kadar başarılı olmanız lazım ki, o kadar ter dökmeniz lazım ki onlar bunu daha iyi anlasınlar, görsünler, sizden ilham ve örnek alsınlar” dite konuştu.



Yoldaşımız oldu



DİSK Genel İş Başkanı Remzi Çalışkan ise, “Mücadelemizde emek dostu belediye başkanı ile yan yanayız. Kendisine çok teşekkür ediyorum. O bizim emek yoldaşımız. Tüm Türkiye’ye ve belediyelere örnek olmasını diliyorum” dedi.