Esnafa ‘Bir Destek Bir Tezgâh’ kampanyası

İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu’nun çevrimiçi toplantısında konuşan Başkan Soyer, “Bir Kira Bir Yuva kampanyası kapsamında 10 bin lira, orta derecede hasar gören esnafımıza ise belediye bütçesinden 5 bin lira aktarım yapabiliriz. Esnafımız için yapabileceğimiz ne varsa, elimizden ne geliyorsa üzerinde çalışır, destek veririz” diye konuştu.

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu da, deprem nedeniyle işyeri yıkılan ve ağır hasar gören 100’e yakın esnaf ve sanatkâr için bir “Bir Destek Bir Tezgâh” kampanyası başlatılmasını istedi.