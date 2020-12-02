BİST1.3253.25EURO9.45-0.03USD7.82-0.03ALTIN457.062.25
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Esnafa ‘Bir Destek Bir Tezgâh’ kampanyası
    ABONE OL
    02.12.2020 - 00:05 |

    Esnafa ‘Bir Destek Bir Tezgâh’ kampanyası

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, depremde işyerleri yıkılan ve ağır hasar gören esnafın da desteklenmesi için bir çalışma başlatacaklarını duyurdu.

    Esnafa ‘Bir Destek Bir Tezgâh’ kampanyası

    İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu’nun çevrimiçi toplantısında konuşan Başkan Soyer, “Bir Kira Bir Yuva kampanyası kapsamında 10 bin lira, orta derecede hasar gören esnafımıza ise belediye bütçesinden 5 bin lira aktarım yapabiliriz. Esnafımız için yapabileceğimiz ne varsa, elimizden ne geliyorsa üzerinde çalışır, destek veririz” diye konuştu.

    İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu da, deprem nedeniyle işyeri yıkılan ve ağır hasar gören 100’e yakın esnaf ve sanatkâr için bir “Bir Destek Bir Tezgâh” kampanyası başlatılmasını istedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Hem karantinayı hem de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etti

    Hem karantinayı hem de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etti

    Elektrikte indirim fırsatı! Son tarih...

    Elektrikte indirim fırsatı! Son tarih...

    Kar, Balkanlar'dan yurda giriş yaptı

    Kar, Balkanlar'dan yurda giriş yaptı

    TIR park halindeki otomobile çarptı! Ölü ve yaralılar var

    TIR park halindeki otomobile çarptı! Ölü ve yaralılar var

    Sıradaki Haber