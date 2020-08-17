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    17.08.2020 - 00:04 |

    Ev rahatlığına kavuştu

    Ev rahatlığına kavuştu

    DENİZLİ Kale ilçesinin Ortatepe Mahallesi’nde yalnız yaşayan emekli Ali Humbul (62), fıtık ameliyatı için ihtiyaç duyduğu 4 bin lirayı internette gördüğü emekliye kolay kredi ilanı ile çekmek istedi ancak dolandırılıp emekli maaşına hazic geldi. 13 aydır emekli maaşını alamayan Humbul, kirasını ödeyemediği evinden çıkmak zorunda kaldı. Kaymakamlığın kendisine tahsis ettiği 2 odalı konteynerde yaşamını sürdüren Humbul’un ihtiyaçlarını ise yardımseverler karşılamaya başladı. Humbul’a, yaşam mücadelesi verdiğini öğrenen, merkezi İstanbul’da olan Mutluluk Giysin Çocuklar Derneği sahip çıktı.

    Dernek üyeleri, Humbul ile görüşerek konteynerini yeniden yapmaya karar verdi. Genellikle öğrencilere yardım eden dernek tarafından Humbul’un yaşadığı ve içinde sadece soba bulunan konteynerin zemini değiştirildi. Duvarlar ise yeniden boyandı. İçine çekyat, buzdolabı, çamaşır makinesi, ocak alınan konteynerdeki dolaplar yapıldı. Konteynerin önüne fayans döşenip, üzeri de veranda ile kapatıldı.

    Geriye 5 bin lira borcu kaldı

    Çok mutlu olduğunu belirten Humbul, “Sağ olsunlar bana sahip çıktılar, artık yerde yatmayacağım çok mutluyum. Bazı hayırseverler de borçlarımın bir kısmını ödedi. 5 bin lira gibi kaldı” diye konuştu. Dernek Başkanı Tuğba Doğan da, “Hayatına rahatlık ve konfor katabilmek adına bir şeyler yapmak istedik. Artık konteyneri yaşanabilir ev formuna sahip oldu” dedi. - RAMAZAN ÇETİN DHA

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