Fabrika gibi okul!

Muğla Şehit Ziya İlhan Dağdaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, salgına karşı alınan tedbirlere destek vermek amacıyla kimya tesisi kurdu, bugüne dek toplam 70 bin litre dezenfektan üretti. “Muğla’nın Teknik Gücü” ismi verilen ürünler, okullar, kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra talep edenlere gönderilmeye başlandı. İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, okulun adeta fabrika gibi çalıştığını söyledi, “Lisemiz, ülke genelinde en fazla üretim yapan ilk 5 okul arasına yerleşti” dedi. Okul Müdürü Hamit İzdaş ise bugüne kadar toplam 70 bin litre dezenfektan üretimi yaptıklarını bildirdi. Kazandıkları tecrübe ve beceriyle aynı dönemde 13 bin siper maske, 10 ton sabun üretimi gerçekleştirdiklerini belirten İzdaş, elektronik dezenfektan makinesi de ürettiklerini açıkladı.