10.03.2020 - 00:05 |
Foçalı kadınlar çirkin sözleri yırtıp attı
İZMİR’in Foça ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenleyen kadınlar, ellerinde kadınlar hakkında söylenmiş olumsuz öğeler içeren sözlerin yer aldığı dövizlerle yürüdü.
Yürüyüş sonunda kadınlar dövizleri yırtarak çöpe attı. Kadın üzerinden ifade edilmeye çalışılan sözleri kabul etmediklerini belirten Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, “Eşitlik adına önce dilimizi düzeltiyoruz. Kadın ve emeğin önünde saygıyla eğiliyoruz diye konuştu.
l SEYFİ GÜL DHA
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