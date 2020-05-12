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    HaberlerEge Haberleri ‘Genç Şarlo’ için son gün 15 Mayıs
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    12.05.2020 - 07:00 |

    ‘Genç Şarlo’ için son gün 15 Mayıs

    İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Daire Başkanlığı ile İzelman A.Ş., 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde ‘Genç Şarlo Yarışması’ düzenliyor.

    ‘Genç Şarlo’ için son gün 15 Mayıs

    İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Daire Başkanlığı ile İzelman A.Ş., 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde ‘Genç Şarlo Yarışması’ düzenliyor. Lise, üniversite ve açık (18-25 yaş) olmak üzere 3 kategoride tirad ve komedi gösteri yarışması yapılacak. 15 Mayıs’a kadar sürecek olan başvurular, izmirgenc@izelman.com.tr’ye, e-postayla yapılabilecek; sonuçlar 18 Mayıs’ta açıklanacak. Detaylı bilgi için www.izelman.com.tr

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