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    05.08.2020 - 07:00 |

    Glokomda erken tedavi önemli

    Kaşkaloğlu Göz Hastanesi hekimlerinden Op. Dr. Sedat Selim, belirti vermeden ilerleyen glokomda erken tanı ve tedavinin görme kayıplarının önüne geçebildiğini vurguladı.

    Glokomda erken tedavi önemli

    Kaşkaloğlu Göz Hastanesi hekimlerinden Op. Dr. Sedat Selim, belirti vermeden ilerleyen glokomda erken tanı ve tedavinin görme kayıplarının önüne geçebildiğini vurguladı. Dünya genelinde yaklaşık 70 milyon glokom hastası olduğunu ve bunun 1.5-2 milyon kadarının Türkiye’de bulunduğunu belirten Selim, hastalığın üç farklı tedavi yöntemi bulunduğunu ifade etti. Selim, “Bunlar damla ve ilaç tedavisi, SLT Lazer tedavisi ve son aşamada da cerrahi müdahaledir. Bu müdahalelerle birlikte göz içi sıvı basıncı azaltarak dengelenir. Hastalık erken teşhis edilirse tedavide yüzde 90 oranında başarı elde edilebilir. 40 yaşın üstündeki herkes mutlaka uzman hekimler tarafından kontrol edilmeli” dedi.

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