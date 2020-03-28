Gönüllü ordusu tezgâh başında

Koronavirüs tedbirleri kapsamında artan maske ihtiyacı için bir araya gelen Bergamalı kadınlar gece gündüz demeden çalışıyor. Fevzipaşa Mahallesi’nde bulunan Bergama Belediyesi Taziye Evi’nde bulunan dikim atölyesinde bir araya gelen kursiyerler, günde bin adet dikim yapıyor. Necla-Mithat Bergama Devlet Hastahanesi’ne ilk teslimatı gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Hakan Koştu, “Gönüllülük esasıyla yapılan maske üretiminden hiçbir ücret alınmıyor” dedi.



Nene Hatun’lar



Kadınları ziyaret eden Koştu, Kurtuluş Savaşı’nın Nene Hatun’ları, Kara Fatma’larını hatırlattıklarını belirtti. Türk Milleti’nin zor günlerde birlik ve beraberlik içerisinde olduğunu dünyanın bir kez daha gördüğünü ifade eden Koştu, “Koronavirüs dolayısıyla ülkemizde maske ihtiyacı arttı. Yerelde Devlet Hastanemizin maske ihtiyacını karşılamak üzere yapmış olduğunuz bu hareket şehrin belediye başkanı olarak beni çok duygulandırdı. Bu davranışınınız asla unutulmayacaktır” diye konuştu.



Çiğli’de bulunan hastanelerin yöneticileriyle yaptığı görüşmeler sonucunda talep edilen maskelerin üretimini sağlayan ilçe Belediye Başkanı Utku Gümrükçü de, ilk partiyi, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi Başhekimi Op. Dr. İlker Kızıloğlu’na teslim etti. 3 bin adet maskenin sağlık personeli tarafından kullanılacağını belirten Gümrükçü, “Sağlık emekçilerine her türlü konuda destek olmaya devam edeceğiz. Çalışmalarımızı, doktorlarımızın sağılığı için önem teşkil eden siperlik üretimi üzerinde yoğunlaştıracağız” dedi. Kızıloğlu da, “Bu maskeleri bizzat elleriyle dikerek bizlere ulaştıran asıl kahramanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu dayanışma ruhu ile zorlu günleri geride bırakacağız” ifadelerini kullandı.



Her daim yanlarındayız



Yaşar Üniversitesi Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÜTAM) de, sağlık çalışanlarına destek olmak için bünyesindeki 3 boyutlu yazıcılar ve lazer kesim cihazları ile koruyucu yüz siperi üretmeye başladı.