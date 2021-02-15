Hafife almayın

Genetik yatkınlığı olan (atopik) kişilerde, alerjen olarak adlandırılan maddelerin bağışıklık sistemini uyarması ve vücudun abartılı bir yanıt oluşturması sonucu alerjik hastalıklar ortaya çıkıyor.

Alerjik hastalıklarda belirtilerin etkilenen doku ve organa göre değiştiğini vurgulayan Medicana International İzmir Hastanesi Çocuk Alerji, Astım ve İmmünoloji Uzmanı Doç. Dr. Şule Çağlayan Sözmen, “Alerjik rinit burnun, alerjik konjunktivit gözün, alerjik astım alt solunum yollarının ve ürtiker (kurdeşen, dabaz) ya da egzama derinin etkilenmesi ile ortaya çıkan alerjik hastalıklardır. Birden fazla sistem veya organın etkilenmesi durumunda ise anafilaktik şok olarak bilinen, acil müdahale gerektiren ve ölümcül olabilen klinik tablo ortaya çıkabilir” dedi.

Anne sütü etkisi

Alerjik hastalıkların sıklığının yıllar içerisinde giderek arttığına vurgu yapan Doç. Dr. Şule Çağlayan Sözmen, “Bu artışta çevresel faktörler çok önemli bir yer tutmaktadır. Çünkü çevresel faktörlerin barsak florasındaki probiyotik bakteri çeşitliliğini ve sayısını etkilediği gösterilmiştir. Zorunlu durumlar dışında elektif sezeryanla doğmuş olmak, hayatın erken döneminde antibiyotik kullanmak ve hayatın ilk 4-6 ayında yetersiz anne sütü alımı barsak florasını olumsuz etkileyerek alerjik hastalıkların ortaya çıkmasına neden olabilir. Anne sütü gerek floraya olumlu etkilerde bulunarak gerekse anneden geçen bağışıklık destekleyici hücrelerin çocuğa aktarılmasını sağlayarak alerjik hastalıkların ortaya çıkmasını önlemede önemli rol oynar. Öte yandan sadece anne ya da baba alerjikse çocukta yüzde 30-50, hem anne hem de baba alerjikse yüzde 60-80 oranında alerjik hastalık görülebilir” diye konuştu.

Astımda sporun yeri

Çocuklarında alerji, özellikle de astım olan anne ve babalara da seslenen Sözmen, “Sokaktan oyundan ve spordan uzak tutup hayatlarını kısıtlamayın. Astım kontrol altında olduğu sürece çocukların spor yapmalarını istiyoruz. Çünkü sporun hem akciğer kapasitesini artırıcı etkisi var hem de çocuklarımızı obeziteden koruyor. Sadece kayak gibi aşırı soğuğa maruziyetin olduğu durumlar ya da derin dalış gibi sporlarda dikkatli olunmalı” diye konuştu.