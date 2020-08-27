‘Halkla dertleniyoruz’

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin yeniden başlayan kongre sürecine ilişkin, “Kongreler tazelenme sürecidir, yönetimlerde belki yenilenme olur. Kongrelerin ardından halkımızın derdiyle dertlenmeye devam edeceğiz” dedi. İzmir Tire’yi ziyaret eden Dağ, Salı Pazarı’nda vatandaşlarla sohbet etti.

Bostanlı-Konak vapurunda yolculuk ettiği sırada da, sosyal medya hesabından canlı yayın açarak takipçileriyle konuşan Dağ; Bayındır, Kemalpaşa, Dikili, Bergama ve Kiraz’daki su sorunlarını eleştirdi, “Bu konuyu sürekli gündeme getirerek siyaset yapmak istemiyoruz ama Büyükşehir Belediyesi bu sorunu çözmelidir. İZSU’dan ricamız, bu meseleyle ilgilenmesi” dedi. l AA-DHA