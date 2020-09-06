Hayırseverden ek bina

2014 yılından beri hastaneyi tıbbi aletlerle donatan Çamlı, şimdiye kadar 9 cihazı hastaneye teslim etti. Çamlı son olarak 100 metrekare büyüklüğünde kapalı bir bina yaptı. Böylece 12 kişilik hasta kabul kapasitesi de 18’e çıkarılmış oldu. l AA