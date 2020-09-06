06.09.2020 - 00:03 |
Hayırseverden ek bina
Manisa Demirci’de yaşayan ve eşini kaybettikten sonra kendisini hayır işlerine adayan 78 yaşındaki Mustafa Çamlı, ilçedeki hastanenin diyaliz servisi bölümünü genişleterek hasta muayene kapasitesinin artırılmasını sağladı.
2014 yılından beri hastaneyi tıbbi aletlerle donatan Çamlı, şimdiye kadar 9 cihazı hastaneye teslim etti. Çamlı son olarak 100 metrekare büyüklüğünde kapalı bir bina yaptı. Böylece 12 kişilik hasta kabul kapasitesi de 18’e çıkarılmış oldu. l AA