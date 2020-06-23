Hayvancılığa kadın eli değdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kırsal kalkınma ve küçük ölçekli üreticiye destek olmak amacıyla başlattığı, Başkan Tunç Soyer’in de ‘Başka Bir Tarım Mümkün’ sloganıyla sürdürdüğü kalkınma modeli hedefine yaklaşıyor.

Büyükşehir’in küçükbaş hayvan desteğinden faydalanarak üreticiliğe başlayan Güzelbahçe’de yaşayan Emine Ergin de, başarı hikayelerinden biri. Büyükşehir’in verdiği 3 sakız koyunu ve 1 koçla besiciliğe başlayan Ergin, koyunların sayısını hızla artırdı. Çiftliğindeki hayvan varlığını 3 yıl içerisinde 10 katına çıkaran Ergin, kendi ayakları üzerinde durur hale geldi.

‘Harekete geçmelisiniz’

Büyükşehir’in üretimi destekleme konusunda çok büyük teşvikleri olduğunu belirten Ergin, “3 yıl içerisinde sevgi ve emek vererek hayvan sayımı arttırdım, sürüyü büyüttüm. Evimin ve çocuklarımın et ve süt ihtiyacını tümüyle kendi hayvanlarımdan üretiyorum. Ayrıca kurbanlık koyun satarak geçimimi sağlıyorum” dedi.

Kırsal kesimde yaşayan tüm kadınların bu destekten faydalanması gerektiğini belirten Ergin şunları söyledi:

“Köyde yaşayan tüm kadınlarımıza tavsiyem, neler başarabileceklerinin farkında olup kendi ayaklarının üzerinde durmak için harekete geçmeleri.”

2 bin 772 üretici...

Bugüne kadar Aliağa, Bayındır, Bergama, Beydağ, Dikili, Güzelbahçe, Karaburun, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Menderes, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı ve Urla’da 295’i kadın olmak üzere toplam 2 bin 772 üreticiye 10 bin 786 küçükbaş hayvan dağıtımı yapıldı. Yeni doğumlarla birlikte toplam küçükbaş hayvan sayısı 22 bin 500’ü buldu. Toplamda 321 köy ve mahallede hayvan dağıtım yapılan proje kapsamında Bayındır, Kiraz, Seferihisar ve Tire ilçelerindeki küçükbaş hayvancılık eğitimlerini tamamlayan üreticilere de önümüzdeki aylarda hayvan dağıtımı yapılacak.

Hasta babası için yılmadı, başardı!

DENİZLİ’NİN Merkezefendi ilçesinde yaşayan ev kadını Belgin Kasapoğlu, alzheimer hastası olan ve idrar kaçırma rahatsızlığı nedeniyle yatağı ve kıyafetleri ıslanan babasının kullanabilmesi amacıyla sıvı geçirmeyen iç çamaşırı üretti. Geceleri idrar kaçırıp yatağını ıslatmaya başlayan yatalak babasını yaşadığı sıkıntıdan kurtarmak için yağmurluk ve şemsiye kumaşından sıvı geçirmeyen külot üretmeye çalışan Kasapoğlu denemelerinde başarılı olamadı. Üretim aşamasındayken babasını kaybeden Kasapoğlu, yılmadı; geçen ay su geçirmeyen kumaştan antibakteriyel külot üretmeyi başardı. Ürünü hakkında bilgi veren Kasapoğlu, külotun antibakteriyel, yırtılmaz ve yıkanabilir olduğununu belirtti, “Babam için bu konuda çok mücadele ettim. Denemelerimde hep başarısız oldum. Babam 18 Şubat’ta vefat etti. Yıkıldım, düştüm kalktım ama yılmadım. Belki babama faydalı olamadı, ona yetiştiremedim ama başka hastalara faydalı olabilirim. Onların hayatını kolaylaştırabilirim” dedi.



