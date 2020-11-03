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    HaberlerEge Haberleri Hentbolcuların mucize kurtuluşu
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    03.11.2020 - 00:01 |

    Hentbolcuların mucize kurtuluşu

    6.6 büyüklüğündeki depremle sarsılan İzmir’de minik ve genç hentbolcular enkaz altından büyük bir çaba sonucu kurtarıldı.

    Hentbolcuların mucize kurtuluşu

    Bornova Belediyespor Kulübü’nün hentbol branşında eğitim gören 10 yaşındaki ikizler Ezel ve Elçem Perinçek tam 23 saat süren çalışmalar sonucu hayata döndürüldü. Bornova Belediyespor genç kız takımının kalecisi 14 yaşındaki Zeynep İlayda Dursun da ailesiyle birlikte göçük altında kaldı. Dursun ailesi de arama kurtarma ekiplerinin yoğun çabaları sonrası hayata döndü. Bornova BLD takımında kalecilik yapan Zeynep İlayda Dursun için Hentbol Federasyonu sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı yayınladı.

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