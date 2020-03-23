23.03.2020 - 07:00 |
‘Herkesin yararına’
Uşak Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı kent genelinde yürüttüğü faaliyetlerine bir yenisini ekledi.
Uşak Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı kent genelinde yürüttüğü faaliyetlerine bir yenisini ekledi. Sosyal mesafenin korunması ve vatandaşın yakın temasının engellenmesi amacıyla banklar kaldırıldı.
Denetimler sürüyor
Öte yandan, zabıta müdürlüğüne bağlı ekipler sağlık tedbirleri kapsamında açık olan işletmelerde üretim sürecindeki titizliğe, geçici süre kapatılan işletmelerin karara uyup uymadığına ve haksız rekabeti önlemek üzere fiyat artışlarına yönelik denetimlerini sürdürüyor. Sokaklarda dezenfekte çalışmaları aralıksız devam ediyor. Başkan Mehmet Çakın, sürecin başarılı yürütülmesinin vatandaş tarafından tedbirlere uyulmasına bağlı olduğunu ifade etti.
Bakan Koca'nın paylaştığı kardeşlerin hemşire annesi: Lütfen evlerinizde kalınSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun'da anne ve babası çalıştığı için evde kalan 4 ve 6 yaşındaki iki kardeşin 'Anne ve babamızı görmemiz için sizde evde kalın' yönündeki çağrılarını sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede binlerce kişinin paylaştığı iki kardeşin sağlık çalışanı annesi Burcu Gündoğdu, "Bizler, çocuklarımızı evde bırakarak, milletimiz için 24 saat nöbet tutuyoruz. Vatandaşlarımızdan istediğimiz, lütfen evlerinizde kalın" dedi.
Doğanay Tüzüngüç'ün 'corona' şarkısı rekor kırdıKübalı şarkıcı Camila Cabello'nun dünyaca ünlü 'Havana' şarkısını farklı şekilde yorumlayarak corona virüse yorumlayan Doğanay Tüzüngüç'ün şarkısı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. Tüzüngüç, o şarkının hikayesini ve gelen yorumları anlattı.