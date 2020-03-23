‘Herkesin yararına’

Uşak Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı kent genelinde yürüttüğü faaliyetlerine bir yenisini ekledi. Sosyal mesafenin korunması ve vatandaşın yakın temasının engellenmesi amacıyla banklar kaldırıldı.

Denetimler sürüyor

Öte yandan, zabıta müdürlüğüne bağlı ekipler sağlık tedbirleri kapsamında açık olan işletmelerde üretim sürecindeki titizliğe, geçici süre kapatılan işletmelerin karara uyup uymadığına ve haksız rekabeti önlemek üzere fiyat artışlarına yönelik denetimlerini sürdürüyor. Sokaklarda dezenfekte çalışmaları aralıksız devam ediyor. Başkan Mehmet Çakın, sürecin başarılı yürütülmesinin vatandaş tarafından tedbirlere uyulmasına bağlı olduğunu ifade etti.